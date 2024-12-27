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ميناء القاهرة الجوي يجدد اعتماد ISO لإدارة نظم الجودة والبيئة والسلامة

ميناء القاهرة الجوي
ميناء القاهرة الجوي
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نجحت شركة ميناء القاهرة الجوي في المراجعة النهائية للنظام الإداري المتكامل IMS بشهادات الجودة الثلاثة اعتماد نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 واعتماد نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015 ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018.

وذلك بعد اجتياز تفتيش دقيق نفذته شركة SGS السويسرية المانحة للاعتماد، والتي أكدت مطابقة إجراءات الشركة لجميع المتطلبات القياسية الدولية وذلك لمدة ثلاث سنوات تجدد سنويًا.


ووجه المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية التهنئة  لكافة العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق على هذا الإنجاز الذي يهدف الي تقديم الخدمات بأعلى قدر من الجودة والكفاءة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويعكس التزام الشركة بتقديم أفضل خدمات للمسافرين.

جدير بالذكر أن اعتماد نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 هو مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة بهدف التأكد من قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات العملاء، من خلال مبدأ التحسين المستمر للخدمات والمنتجات المقدمة، بينما يهدف إدارة البيئة وأنظمة السلامة والصحة المهنية ISO 14001:2015 وISO 45001:2018 لتوفير بيئة عمل مناسبة ونظيفة وخالية من التلوث مع الحفاظ على الاستدامة وحماية العاملين من مخاطر العمل ومختلف الأمراض.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بالالتزام بالاعتمادات الدولية والمحلية بكافة القطاعات التابعة للوزارة، والالتزام بالمعايير العالمية للجودة والسلامة. 

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