ميناء القاهرة الجوي يطلق برنامجًا تدريبيًّا حول نظم الإدارة المتكاملة

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول نظم الإدارة المتكاملة (IMS) للمراجعة الداخلية والخارجية ويأتي هذا البرنامج بالتعاون بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة SGS السويسرية، تحت رعاية المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني وتوجيهات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برئاسة المهندس أيمن عرب، على الارتقاء بمستوى التدريب في مختلف التخصصات ورفع كفاءة العنصر البشري مع الالتزام بالمعايير العالمية للجودة والسلامة.



يتناول البرنامج التدريبي عدة محاور تشمل نظم الإدارة المتكاملة (IMS) ومفاهيم وأسس نظم وإدارة الجودة (ISO 9001) ونظام إدارة البيئة (ISO 14001) ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001).

عرب: نؤمن أن الاستثمار في الكفاءات البشرية هو الطريق لتحقيق التميز والاستدامة في جميع جوانب تشغيل المطارات.



ويذكر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات العاملين في مجالات إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية والمتعلقة بإجراء المراجعات الداخلية بكفاءة وفاعلية والعمل على تحسين الأداء العام لنظم الإدارة مع ضمان الالتزام الكامل بتطبيق المعايير الدولية المتفق عليها.



قال المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن تطوير العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في استراتيجيتنا لتطوير قطاع الطيران المدني، حيث نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تعتمد على الكفاءة والابتكار لتلبية متطلبات الحاضر والتحديات المستقبلية، بما يضمن ترسيخ مكانة مطاراتنا على الخارطة العالمية.

إسحق: الميناء ملتزمة بتطوير العنصر البشري لتعزيز جودة العمل وتحقيق التميز في الخدمات



وأكد المحاسب مجدي إسحق على التزام شركة ميناء القاهرة الجوي الدائم بتطوير العنصر البشري كجزء من جهود تعزيز جودة بيئة العمل وتحقيق التميز في كافة خدماتها المقدمة للجمهور مع الحرص على تحقيق التنمية المستدامة.

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