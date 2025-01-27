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رياضة

أهلي جدة يقترب من التعاقد مع البلجيكي ماتيو دامز

ماتيو دامز، فيتو
ماتيو دامز، فيتو

 كشفت تقارير عالمية عن اقتراب نادي أهلي جدة السعودي، من التوقيع مع البلجيكي ماتيو دامز لاعب ايندهوفن الهولندي.

وكتب الصحفي الموثق  فابريزو رومانو:

إن الاهلي السعودي توصل ‎ إلى اتفاق شفهي للتوقيع على ماتيو دامز (20عام) من ايندهوفن

وتابع: يتم التحقق من المستندات، ومن ثم سيسافر للسعودية للفحص الطبي.

 فيما حقق النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق أهلي جدة، رقما مميزا، بعدما صنع هدف فريقه الأول ضد الرياض، مساء امس الأحد، ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي.

 

وحقق أهلي جدة فوزا عريضا على الرياض بخماسية نظيفة، سجل الأهداف، إيفان توني هدفين ورياض محرز وزياد الجهني وروبرتو فيرمينو.

 

رقم مميز لرياض محرز في صناعة الأهداف 

وتمكن الجزائري محرز من تقديم تمريرة مذهلة في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، وضعت زميله الإنجليزي إيفان توني، وجها لوجه مع حارس الرياض، ليتمكن الأخير من ترجمتها في الشباك ببراعة شديدة.

ورفع محرز رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة في 24 مباراة خاضها مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

 

وتمكن نجم مانشستر سيتي السابق من صناعة 10 أهداف أو أكثر للموسم الثاني مع الأهلي، حيث تمكن في الموسم الماضي من تقديم 14 تمريرة حاسمة في 33 مباراة بمختلف البطولات.

ورغم الأرقام المميزة التي يقدمها محرز مع "الراقي"، إلا أنه يتعرض لانتقادات حادة من الجماهير، بسبب زيادة وزنه وتذبذب مستواه من حين لآخر.

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