كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

قال مصدر داخل الأهلي إن المفاوضات مع أشرف بن شرقي جناح الريان القطري تسير بشكل جيد جدا وفي طريقها للحسم، ولكن حتى هذه اللحظات لم تنتهِ بشكل رسمي.

أضاف: بمجرد اتفاق اللاعب مع ناديه القطري على فسخ عقده بالتراضي سيكون بن شرقي رسميا في النادي الأهلي.

وأوضح: تم إنهاء كافة الأمور التفاوضية مع اللاعب المغربي وتبقي حاليا مرحلة فك الارتباط بين اللاعب المغربي وناديه القطري من أجل الانضمام إلى الأهلي في صفقة انتقال حر.

الأهلي ضد مودرن سبورت ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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