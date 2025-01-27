تقارير تكشف سبب تأخر توقيع تاليسكا لفنربخشة التركي

كشفت تقارير إعلامية عن سبب تأخر حسم رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر، عن قلعة العالمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم تاليسكا برغبة عدد من الأندية في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبرزها فنربخشة التركي.

وذكرت تقارير إعلامية، بأن السبب وراء تأخر رحيل تاليسكا إلى فنربخشة، يعود إلى “مغالاة” اللاعب في المطالب المادية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر به الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، بإبلاغ اللاعب بإبعاده عن الفريق، بداعي إثارة الفوضى، في صفوف الفريق، كما تواجد تاليسكا في تدريبات درجة الشباب.

فيما كشف الإعلامي الرياضي، “عبد العزيز الجوهر”، في تصريحات عبر برنامج “برا 18″، مستجدات حول رحيل تاليسكا عن النصر.

وأكد أن البرازيلي لم يوقع حتى الآن عقود انتقاله إلى فريق فنربخشة التركي.

ويبدو أن الأيام القليلة المقبلة، ستكون حاسمة في مستقبل البرازيلي، الذي لن يستمر في العالمي بنسبة كبيرة.

وانتقل تاليسكا “30 عامًا”، إلى صفوف النصر بصيف 2021، قادمًا من جوانزو الصيني، وتم تجديد عقده حتى يونيو 2026.

وشارك اللاعب في 104 مباراة مع الأصفر، سجل خلالها 76 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الجاري، لعب تاليسكا 19 مباراة، مع رفاق كريستيانو رونالدو، وسجل 6 أهداف في دوري روشن السعودي.

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