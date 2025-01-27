تقارير تكشف موعد انتقال نيمار لـ سانتوس البرازيلي

يبدو أن البرازيلي نيمار جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حسم انتقاله إلى سانتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صاحب الـ32 عامًا أصبح خارج حسابات مدرب الزعيم، خورخي جيسوس، مما جعل رحيله أمرًا متوقعًا في الفترة المقبلة.

وأكد مارسيلو تيكسيرا، رئيس سانتوس، في تصريحات إعلامية: أنهم لديهم رغبة قوية في استقدام نيمار.

وأضاف: هناك مناقشات جارية حول انتقال نيمار إلى سانتوس.

وتابع: تحدثنا سابقًا عن إمكانية إتمام الصفقة بعد نهاية الموسم، لكننا نرغب حاليًا في استقدام اللاعب فورًا وليس في شهر يونيو.



فيما أكد الصحفي الإيطالي، “فابريزو رومانو”، أن انتقال نيمار لاعب الهلال، إلى سانتوس أصبح وشيكا، بعد الحصول على اتفاق شفهي.

وأوضح أن الانتقال بشكل رسمي، سيتم الأسبوع المقبل، بعد التواصل إلى الصيغة النهائية بين الناديين.

وأشار إلى أن نيمار أبدى موافقته على القيام بهذه الخطوة، والرجوع مرة أخرى إلى سانتوس.

وينتهي عقد نيمار مع الهلال في صيف 2025، مما يمنحه حرية التفاوض مع أي نادٍ والانتقال مجانًا بعد نهاية الموسم.

ولم يتمكن نيمار من تقديم الإضافة القوية للهلال، رغم الصفقة القياسية التي انضم بها قادمًا من باريس سان جيرمان في صيف 2023، والتي بلغت قيمتها 90 مليون يورو.

وشارك اللاعب الدولي البرازيلي في سبع مباريات فقط مع الزعيم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف.

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