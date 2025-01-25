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رياضة

بعد أن لفظه الهلال، أول مباراة لـ نيمار مع سانتوس البرازيلي

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

أكدت تقارير صحفية برازيلية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيظهر لأول مرة بقميص فريقه الجديد سانتوس يوم 5 فبراير المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن فشل في العودة إلى قائمة نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان المدرب البرتغالي جورج جيسوس قد رفض إعادة نيمار إلى القائمة المحلية للهلال، واكتفى بإبقائه في القائمة الآسيوية فقط.

يُذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى الهلال في صيف 2023 في صفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وخلال فترة وجوده في المملكة، خاض نيمار 7 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

ويرتبط نيمار بعقد مع الهلال حتى يونيو 2025، ويقدر أن يتقاضى 100 مليون يورو سنويًا، وهو رقم بعيد المنال بالنسبة لسانتوس.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإنه لتسهيل عودة نيمار إلى سانتوس، سيتخذ اللاعب ووالده خطوة أولية.

وسينضم اللاعب إلى صندوق استثماري للحصول على جزء من ممتلكات النادي البرازيلي، وذلك سيسمح لسانتوس بتقديم عقد أعلى للاعب كرة القدم.

ودفع الهلال 90 مليون يورو مقابل نيمار في أغسطس 2023، لكن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مع البرازيل بالكاد سمحت له باللعب.

أصيب نيمار في 17 أكتوبر 2023 أمام الأوروجواي، ولم يعاود الظهور إلا في 21 أكتوبر.

في 4 نوفمبر، أصيب مرة أخرى في مباراة أبطال آسيا ضد الاستقلال، وعلى الرغم من أن الحادث هذه المرة لم يكن خطيرًا، إلا أنه لم يلعب مرة أخرى بعد.

ولم يلعب نيمار سوى سبع مباريات رسمية مع الهلال منذ وصوله إلى السعودية.

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