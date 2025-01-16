"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء غد الجمعة أمسية شعرية تستضيف فيها الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد ونقاش حول تجريته «الفن يذهب إلى المدرسة»، كواحدة من التجارب الرائدة والهامة التي تهدف إلى إدخال التربية الفنية في المناهج الدراسية؛ يصاحب الأمسية عرض مصور عن حقوق الأطفال في المدارس.

قال الشاعر زين العابدين فؤاد: من وجهة نظري، لا يمكن فصل الشعر بخاصة والفن بعامة عن المجتمع، لذلك استخدمت أشعاري في تنمية المجتمع وحل مشاكله، خاصة ما يتعرض له الأطفال من مضايقات، إذ عملت معهم، وكانت ورش الرسم التي أقمتها تدور حول محور «الأطفال يرسمون حقوقهم».

الشاعر زين العابدين فؤاد

يعد زين العابدين فؤاد صاحب العديد من التجارب الخاصة التي ميزت مسيرته الإنسانية والشعرية، وقد التقى الشاعر الكبير بالشيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم، وظل صديقًا لهما حتى رحيلهما، كما أكد على مدار حياته بأن الشعر والفن لا يمكن أن ينفصلا عن المجتمع لذلك كان له العديد من التجارب الناجحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.