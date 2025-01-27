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رياضة

علي معلول يجدد طلبه للأهلي بحسم مصيره

على معلول
على معلول

 قال مصدر داخل الأهلي إن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب من جديد تحديد مصيره سواء بالاستمرار في صفوف الفريق والقيد في الميركاتو الشتوي الحالي أو فك الارتباط. 

وينتظر معلول حسم مصيره مع الأهلي في ظل تحفظ من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن قيد اللاعب بعد عودته من الإصابة في وتر أكيلس. 

 يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي دراسة فريق مودرن سبورت استعدادا لمواجهة الفريقين الأحد القادم، كما يسعى كولر لتصحيح أخطاء مباراة بيراميدز امس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ٢-٢.

 

يخضع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للفحص الطبي من أجل تحديد حجم إصابته في العضلة الخلفية التي تعرض لها أمس في مباراة بيراميدز وغادر على إثرها المباراة في شوطها الثاني. 

ويواصل النادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الأحد القادم، وذلك دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد التعادل امس أمام بيراميدز. 

قال مصدر داخل الأهلي إن المفاوضات مع أشرف بن شرقي جناح الريان القطري تسير بشكل جيد جدا وفي طريقها للحسم ولكن حتى هذه اللحظات لم تنتهي بشكل رسمي. 

أضاف: بمجرد اتفاق اللاعب مع ناديه القطري على فسخ عقده بالتراضي سيكون بن شرقي رسميا في النادي الأهلي. 

وأوضح: تم إنهاء كافة الأمور التفاوضية مع اللاعب المغربي وتبقى حاليا مرحلة فك الارتباط بين اللاعب المغربي وناديه القطري من أجل الانضمام إلى الأهلي في صفقة انتقال حر. 

الأهلي ضد مودرن سبورت ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، امس على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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