أول تعليق من المستشفيات الجامعية بالإسكندرية حول فيديو سيدة مستشفى الشاطبي

أصدرت إدارة مستشفيات جامعة الاسكندرية بيانا عن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن السيدة التى رفض أستقبال مستشفى الشاطبي الكشف على نجلها، توضح فيه حقيقة الأمر.

قال البيان إنه بتاريخ 25/1/2025 حوالى الساعه 7,30 مساء، حضرت السيدة المذكورة برفقه نجلها إلى أستقبال مستشفى الشاطبى ورفضت توقيع الكشف الطبى على نجلها وتعدت على الطاقم الطبى وأفراد الامن بالسب والشتم دونما أى سبب.

واضاف البيان انها قامت ببث مقطع الفيديو المتداول بقصد التشهير بالمستشفى والعاملين بها وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد تداولوا مقطع علي التيك توك لسيدة تدعي فيروز، تحمل رضياعها وتبكي وتقول إنها بمستشفى الشاطبي الجامعي ورفض الأطباء توقيع الكشف على نجلها وقامت بتصوير ما يحدث.

الشاطبي ووينجت وشرق المدينة وانتظرت كتير والدكاترة لم يوقعوا الكشف علي نجلها المصاب بألتهاب رئوي وايضا ذهبت الي مستشفي الملكة نازلي و لم يقوموا بحجزه.

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