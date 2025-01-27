ليفربول يحسم مصير انتقال لاعبه لريال مدريد

كشفت تقارير عالمية أن نادي ليفربول، رد بشكل حاسم، على ريال مدريد، بشأن التوقيع مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، مدافع الريدز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ.

وكتب فابريزيو رومانو، عبر حسابه بموقع فيس بوك "ليفربول أوضح تمامًا لريال مدريد، أنه لا توجد فرصة للتعاقد مع أرنولد في سوق الانتقالات الشتوية".

وأضاف ريال مدريد لا زال واثقًا من إتمام صفقة أرنولد مجانا في الصيف المقبل".

ويرفض ترينت ألكسندر أرنولد حتى الآن، كل عروض التجديد التي قدمها له ليفربول خلال الموسم الحالي.

وسبق أن ذكرت مجموعة تقارير إسبانية، أن أرنولد وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2025.

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