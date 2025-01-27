موعد مباراة الشباب والفيحاء في الدوري السعودي

الدوري السعودي، يلتقي فريق الشباب أمام الفيحاء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب والفيحاء

ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب والفيحاء في تمام الساعة 5:10 بتوقيت مصر.

ويسعى الشباب لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يتطلع الفيحاء للخروج من منطقة الخطر.



الشباب يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة، ويسعى لاستعادة مستواه المعهود بعد فترة من التذبذب في النتائج، إذ يطمح للعودة إلى المربع الذهبي ومواصلة المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا.



الفيحاء، من جانبه، يقبع في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، وهو مهدد بالهبوط إن لم يحسن نتائجه في الجولات القادمة.

ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي مثل الشباب.



رغم تفوق الشباب التاريخي، إلا أن الفيحاء تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة بين الفريقين. ومع ذلك، لم يسبق له أن حقق انتصارين متتاليين على الشباب في دوري المحترفين، مما يضيف طابعًا تنافسيًا على اللقاء.



الشباب حقق 7 انتصارات على الفيحاء في دوري المحترفين، بينما فاز الفيحاء في 4 مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

واستقبل الفيحاء 21 هدفًا من الشباب في تاريخ مواجهاتهما بالدوري، وهي حصيلة كبيرة مقارنة باستقباله ضد فرق أخرى مثل النصر (26 هدفًا)، الاتحاد (25 هدفًا)، والتعاون (22 هدفًا).



وفي مواجهاته الأخيرة ضد أندية المجمعه، خسر الشباب 3 مرات فقط في آخر 20 مباراة، ونجح في تسجيل الأهداف في آخر 6 مواجهات متتالية، لكنه لم يسبق له تسجيل أهداف في 7 مباريات متتالية ضدها.



الشباب يدخل اللقاء مرشحًا لتحقيق النقاط الثلاث، لكنه يدرك خطورة الفيحاء الذي يحتاج إلى الفوز لتجنب الهبوط.



تاريخ المواجهات بين الفريقين

عدد المباريات: 22

فوز الشباب: 12

فوز الفيحاء: 5

التعادل: 5

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