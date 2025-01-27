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رياضة

التشكيل المتوقع للهلال والقادسية قبل مواجهة اليوم بالدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي فريق الهلال أمام القادسية، اليوم الإثنين، على ملعب الأمير سعود بن جلوي الراكة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

ويدخل الهلال اللقاء وهو متصدر الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا على الاتحاد بفارق الأهداف فقط.

الهلال لعب 16 مباراة، حقق 14 فوزًا، وتعادل في واحدة، وخسر مثلها، مسجلًا 52 هدفًا مقابل 15 هدفًا استقبلها في شباكه.

أما القادسية فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة، حققها من 11 انتصارًا و3 تعادلات، فيما تلقى 4 هزائم.

 

موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي 

 المباراة ستنطلق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية، على أن تُنقل عبر قناة SSC HD، ويعلق عليها فهد العتيبي.

 

تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية

 ومن المتوقع أن يبدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس، مباراته أمام القادسية في دوري روشن السعودي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي- علي آل بليهي- كاليدو كوليبالي- جواو كانسيلو.

وسط الملعب: محمد كنو- روبن نيفيز- حمد القحطاني- سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم- ماركوس ليوناردو

 

تشكيل القادسية المتوقع أمام الهلال 

 وعلى الجانب الآخر، فمن المتوقع أن يبدأ فريق القادسية الأول لكرة القدم مباراته أمام الهلال بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: ناتشو- قاسم الأوجامي- جاستون ألفاريز.

وسط الملعب: محمد أبو الشامات- إيكر ألميتا- حزقيال فرنانديز- كاميرون بويرتاس- تركي العمار.

خط الهجوم: أوباميانج- خوليان كينيونيس
 

فيما أعلنت مصادر صحفية بوجود أنباء عن تواجد اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في مباراة اليوم بعدما تعافى من الإصابة التي أسفرت عن غيابه في المباراة السابقة.

وأكدت الصحيفة على أن اللاعب سافيتش كان متواجد في التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس الأحد.

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