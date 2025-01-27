تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة السيارات في النزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عاطل بتهمة السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، 15 يوما على ذمة التحقيق.



البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل، بمنطقة النزهة بتهمة السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

ونجحت قوة أمنية بالقاهرة، في ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلته سيئة النية (مالكة مخبز -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

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