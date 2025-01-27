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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف من المواطنين بحدائق القبة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح حدائق القبة تجديد حبس تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة هواتف المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطلين وعميلهم سيئ النية، تخصصوا في سرقة هواتف المواطنين بحدائق القبة.

ونجحت قوة أمنية بالقاهرة، في ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين) بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (صاحب محل-مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنح حدائق القبة سرقة هواتف المواطنين حدائق القبة

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