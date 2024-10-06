الأحد 06 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى ديروط ليلًا، ويطلب رفع مستوى الخدمات الصحية (صور)

جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ أسيوط بمستشفى ديروط، فيتو

فاجأ اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مستشفى ديروط المركزي ليلًا لمتابعة انتظام العمل، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة للاطمئنان على منظومة العمل داخل الصروح الطبية المختلفة والتأكيد على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه خلال الجولة إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد قسم الاستقبال والطوارئ 

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والذي يقدم الخدمات الطبية الأولية للمصابين وتحويلهم على الأقسام الطبية المتخصصة داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واطمأن على الحالة الصحية لإحدى الحالات المرضية متمنيًا له الشفاء العاجل.

محافظ أسيوط يتفقد قسم الأشعة وبنك الدم ومعامل المستشفى وقسم الغسيل الكلوى

كما حرص المحافظ على تفقد قسم الأشعة وبنك الدم ومعامل المستشفى وقسم الغسيل الكلوي، وقسم الأطفال المبتسرين الذي يضم 23 حضانة وتفقد أيضا صيدلية الطوارئ، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

 

وفي حواره مع المرضى، استفسر أبوالنصر عن الخدمة المقدمة منذ دخولهم المستشفى وآلية تعامل الأطقم الطبية ومدى توافر الرعاية الطبية الشاملة لهم.

كما تحاور أيضًا مع الأطقم الطبية موجهًا ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية  للمواطنين مع الالتزام بمقومات النجاح فى المنظومة الطبية.

محافظ أسيوط يجري اتصالا هاتفيا بوكيل وزارة الصحة 

وأجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بوكيل وزارة الصحة، وأصدر توجيهاته برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى، مع الاهتمام بالنظافة، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها وإصلاح الإنارة وتلافي كافة الملاحظات. 

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وفي نهاية جولته، أكد محافظ أسيوط على استمرار الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي.

 

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