حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بمساكن الجلاء بالمنصورة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحملة مكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة بمساكن الجلاء بالمنصورة، ورفع جميع الإشغالات، وأكد على عدم التهاون في تشويه وتعطيل الشوارع بمدينة المنصورة وجميع المدن، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المظهر العام للشوارع بجميع مدن المحافظة.

حملة مكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة بمساكن الجلاء

ووجه محافظ الدقهلية بزيادة عدد الحاويات المعدنية بالمنطقة والمتابعة اليومية لحالة النظافة ورفع أي تجمعات وتراكمات أولا بأول، وضرورة التنبيه على سكان أبراج الجلاء بالالتزام بإلقاء المخلفات البلدية في أماكنها المخصصة لهذا الغرض، وأنه لابد من مشاركة المواطنين في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة بالالتزام بوضع القمامة في الحاويات المخصصة لجمعها.

تزويد المنطقة بأربع حاويات معدنية جديدة لجمع القمامة

وعلى الفور قامت حملة بمتابعة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وباشراف أحمد ماهر نائب رئيس حي غرب المنصورة، وبمعدات الحي بالبدء في رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم وتجمعات المخلفات البلدية بالعمل ورفع التراكمات ورفع مستوى النظافة بمنطقة مساكن الجلاء ومحيطها، كما تزويد المنطقة بأربع حاويات معدنية جديدة لجمع القمامة.

متابعة بشكل شخصي لمستوى أداء الجهاز التنفيذي

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات للمواطنين وأنه يتابع بشكل شخصي مستوى أداء الجهاز التنفيذي، مشددا على أهمية استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق بجميع الأماكن في المدينة وغيرها.

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