2 فبراير، محاكمة عاطلين متهمين بحيازة سلاح ومخدرات بروض الفرج

حددت نيابة شمال القاهرة 2 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بمنطقة روض الفرج.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون مارس الماضي بدائرة قسم شرطة روض الفرج، محافظة القاهرة حاز المتهم الأول بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش وأقراص تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما حاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر من تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص.

كما حاز المتهم الثاني بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشار أمر الإحالة أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بأن القطع والأقراص المضبوطة هي لجوهر الحشيش وعقار تابينتادول المخدرين المدرجين بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات.



كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع بماسورة غير مششخنة عيار 16مم سليم وصالحة للاستعمال.

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