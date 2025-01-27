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رياضة

المصري يواجه إنبي بالدوري اليوم

المصري البورسعيدي،فيتو
المصري البورسعيدي،فيتو

 يلتقي النادي المصري البورسعيدي أمام نظيره إنبي، اليوم الإثنين، ضمن  الجولة العاشرة من الدوري الممتاز على ملعب السويس الجديد.

 

موعد مباراة إنبي والمصري 

وتقام هذه المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب السويس الجديدة.

ويبحث المصري عن استعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.

فيما خسر إنبى من طلائع الجيش بهدف دون رد.

 

ترتيب الفريقين بالدوري 

 ويدخل المصرى البورسعيدى  المباراة محتلًا المركز الخامس برصيد 15 نقطة، حصدها من 9 مباريات حقق الفوز فى 4 وخسر 3 وتعادل فى 2.

 

 فيما يحتل إنبى المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط من 9 مباريات، حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 وخسر 4.


وقرر مجلس إدارة النادي  المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

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