رئيس جهاز دمياط الجديدة: تنفيذ 24 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة

أعلن المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ ٢٤ قرار غلق وتشميع للمحال التى تعمل بدون ترخيص بالمنطقة المركزية والمنطقة الصناعية، والتعدى على خط التنظيم بالمخالفة للقانون وتم فصل المرافق عن تلك المنشآت المخالفة.



وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ القرارات بمعرفة اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات بالجهاز بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدى بكل حزم الإشغالات والتعديات بالمدن الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري.



وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة، ومزاولة بعض المواطنين أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.

وحذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح المحال قبل بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار أعمال تلك الحملات بشكل دورى لمنع جميع محاولات انتشار العشوائية والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمدينة.

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان، عن موعد سحب واسترداد قيمة جدية الحجز للمتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5 حال رفض طلباتهم.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إمكانية سحب جدية الحجز للمواطنين المتقدمين المرفوضين بعد انتهاء فترة التظلمات خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض.

وأشارت إلى ان المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز، يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي""، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي:، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط https://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

في سياق آخر، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية التاسعة لتسكين عددٍ من المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للأراضي التي تم توفيق أوضاعهم بها في نطاق منطقة القادسية "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، بجانب تسليم المواطنين إخطارات التخصيص، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يُسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وفقًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تنظيم الملكيات وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق العمرانية الجديدة.



وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن هذه القُرعات تُعدُّ خطوة هامة لتسكين المواطنين وتوفيق أوضاعهم وتلبية رغبتهم في بناء مسكنهم الخاص وفقًا للاشتراطات، حيث تم إجراء القرعة التاسعة بمدينة العبور الجديدة ضمن شرائح المساحات التي تشمل (209م² - 276م² - 350م² - 400م² - 450م² - 500م²)، وذلك بهدف تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار.

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