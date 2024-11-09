السبت 09 نوفمبر 2024
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اقتصاد

أسعار السيارات الشعبية تتراجع بشكل مفاجئ

نيسان صني, فيتو
نيسان صني, فيتو

أسعار السيارات، متى  تعود أسعار السيارات إلى سابق عهدها وهل تشهد تراجعا كي تنشط حركة البيع والشراء من جديد، أسئلة يرددها الكثيرون.

ويبدو أن ذلك يتحقق فسرعان ما حدث تراجع في الأسعار التي  بشكل مفاجئ، عقب تداول أخبار غير مؤكدة إعادة فتح الاستيراد من جديد للسيارات بعد توقف بدأ من منتصف مايو حتى الشهر الماضي.

وشهد التراجع في العديد من السيارات الشعبية أبرزها سيارات  نيسان صني  وفيات تيبو، خلال شهر نوفمبر وذلك غير معتاد عن الأشهر السابقة التي شهدت زيادات مستمر.

ونرصد في التقرير التالي أسعار السيارات بعد تراجع أسعارها داخل السوق المصري ومواصفاتها وهي كالتالي:

يصل سعر سيارات نيسان صني الأوتوماتيك  695 ألف جنيه بقيمة تراجع يصل نحو  40 ألف جنيه.
 

أسعار سيارات فيات تيبو مانيوال 

ويبدأ سعر سيارات فيات تيبو من 725 ألف جنيه بتراجع يصل نحو  30 ألف جنيه. 

مواصفات محرك سيارات فيات تيبو مانيوال سيدان
 

زودت السيارة محرك 1400 سي سي رباعي الاسطوانات بقوة 95 حصان مع خزان وقود 45 لتر وتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود مع ناقل حركة من 6 سرعات.

وفي ذات السياق المتصل علقت شعبة السيارات، علي تراجع الاسعار وتوفير العديد من الموديلات التي اختفت عن السوق المصري خلال الأشهر الماضية قائله:" إن اسعار السيارات تشهد تراجع خلال الأشهر القادمة بالتزامن مع فتح ابواب استيراد السيارات امام الوكلاء والموزعين بالإضافة الي توفير الكثير من الموديلات التي تنعش حركه المبيعات محليا".

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