الصدارة في يد الريدز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 23.

وتختتم الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي اليوم الأحد بالمواجهات التالية:

توتنهام ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 4 مساءً

أستون فيلا ضد وست هام - 6:30 مساءً

فولهام ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1 ليفربول 53 نقطة

2 آرسنال 47 نقطة

3 نوتينغهام فورست 44 نقطة

4 مانشستر سيتي 41 نقطة

5 نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

6 تشيلسي 40 نقطة

7 بورنموث 40 نقطة

8 أستون فيلا 36 نقطة

9 برايتون 34 نقطة

10 فولهام 33 نقطة

11 برينتفورد 28 نقطة

12 كريستال بالاس 27 نقطة

13 مانشستر يونايتد 26 نقطة

14 وست هام يونايتد 26 نقطة

15 توتنهام هوتسبير 24 نقطة

16 إيفرتون 23 نقطة

17 وولفرهامبتون 16 نقطة

18 إبسويتش تاون 16 نقطة

19 ليستر سيتي 14 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وحقق ليفربول الفوز علي إبسويتش تاون 4-1 في الجولة الـ 23، ليرفع رصيده للنقطة 53 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

كما حقق مانشستر سيتي الفوز علي تشيلسي 3-1 في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي في الظهور الأول للمحترف المصري عمر مرموش.

نتائج مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

برايتون 0-1 إيفرتون

ليفربول 4-1 إبسويتش تاون

ساوثهامبتون 1-3 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 0-1 أرسنال

بورنموث 5-0 نوتينجهام فورست

مانشستر سيتي 3-1 تشيلسي

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