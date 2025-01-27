7.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 7.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.934 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 72.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.418 مليون ورقة منفذة على 109 آلاف عملية خلال الجلسة السابقة

هذا وقد استحوذت الأسهم على 47.04 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 52.96 % خلال الجلسة.

تعاملات بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة الصعود في ختام تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيس للبورصة

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 30034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة.





مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 8526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع الماضي

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيس للبورصة

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 37327 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 13197 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 11666 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.245 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيس للبورصة

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 37324 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11679 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة قد واصلت ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيس للبورصة

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% عند مستوى 29826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 37091 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% عند مستوى 13121 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% عند مستوى 8480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% عند مستوى 11603 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3155 نقطة.

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