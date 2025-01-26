بعد تصريحات ترامب، عبد المنعم سعيد: مصر لن تكون معول هدم للقضية الفلسطينية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي: إن مصر حامية القضية الفلسطينية ولن تكون معول هدم وهذا موقفها من البداية ومستمرة فيه.

العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: العلاقة مع الولايات المتحدة مهمة واستراتيجية، ولكن حتى بين الأصدقاء هناك مواقف واضحة ومصر لن تتنازل أبدا عن القضية الفلسطينية.



إشكالية الانقسام الفلسطيني

ولفت: إلي أن الانقسام الفلسطيني يؤدي إلى أطماع إسرائيل وأمريكا، وكان لزاما أن نكون سابقين على طرح ترامب بخطوات.



قرارات ترامب ورفض الفلسطينيين التهجير

وأكد أن هناك إجماع من الشعب الفلسطيني على رفض التهجير، مشيرًا إلي أن ترامب أخرج الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وهو ليس بايدن أو كلينتون.



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