الأحد 26 يناير 2025
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صيانة المدارس وتطوير العملية التعليمية، توجيهات وكيل تعليم الجيزة لمديري الإدارات الجدد

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
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عقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات والمديرين الجدد.

تركيز على العمل الميداني والبيانات الدقيقة

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية الابتعاد عن الشائعات والتركيز على العمل الميداني الفعال، مشددًا على ضرورة النزول إلى المدارس والوقوف على احتياجاتها بشكل مباشر، كما شدد على أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تدعم عملية اتخاذ القرارات.

التعاون والعمل بروح الفريق الواحد

وأكد سعيد عطية على ضرورة التعاون الكامل بين المديرين والوكلاء، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن "المدير والوكيل على قلب رجل واحد".

صيانة المدارس وتجهيزها للفصل الدراسي الثاني

ووجه وكيل الوزارة بإعطاء الأولوية لصيانة المدارس، بما يشمل أعمال الكهرباء والسباكة والنظافة والنجارة، لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني.

وشكر وكيل الوزارة المديرين والوكلاء السابقين على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على ضرورة تسليم المدارس في أفضل حالاتها بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المطلوبة.

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