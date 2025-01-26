قمة الأهلي وبيراميدز تنتهي بالتعادل 2-2، السماوي يتمسك بالصدارة والأحمر يلاحقه، بطاقة حمراء لأحمد توفيق تقلب المباراة، إمام عاشور يتصدرالتريند بعد ركلة الجزاء الضائعة

الأهلي ضد بيراميدز، تعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز

افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق رامي ربيعة لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18، وسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الأهلي من ركلة جزاء بالدقيقة 51، وسجل الأهلي هدفين متتاليين عن طريق رامي ربيعة وجراديشار في الدقيقتين 53 و55، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

وتلقى أحمد توفيق لاعب بيراميدز بطاقة حمراء، بعد تدخله بالمرفق على كريم الدبيس في الدقيقة 40، وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد ما صوب الكرة في العارضة.

بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري الممتاز والأهلي يلاحقه

وحافظ بيراميدز علي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء مباراته مع الأهلي بالتعادل 2-2 في قمة الجولة العاشرة من البطولة.

ترتيب الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

1- بيراميدز 21 نقطة

2- الأهلي 20 نقطة

3- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

4- الزمالك 17 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة

6- البنك الأهلي 14 نقطة

7- زد اف سي 13 نقطة

8- بتروجيت 13 نقطة

9- الاتحاد السكندري 13 نقطة

10- الإسماعيلي 12 نقطة

11- فاركو 12 نقطة

12- طلائع الجيش 12 نقطة

13- حرس الحدود 9 نقاط

14- سموحة 8 نقاط

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري

حسين الشحات رجل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

حصل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام نظيره بيراميدز والتي انتهت بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إمام عاشور يتصدر التريند بعد ركلة الجزاء المهدرة

وتصدر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90 أمام بيراميدز برعونة شديدة.

وصوب إمام عاشور ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا" لترتطم بالعارضة ليفقد الأهلي فرصة حصد 3 نقاط غالية.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

احتفظ ناصر منسي لاعب الزمالك بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد إنتهاء اليوم من الجولة العاشرة وقمة الأهلي وبيراميدز التي انتهت بالتعادل 2-2.

وغاب أقرب المنافسين لناصر منسي عن التسجيل في مباريات اليوم ليحافظ مهاجم الزمالك علي قمة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأبيض مع الجونة بالجولة ذاتها غدا الاثنين.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف

إمام عاشور الأهلي 4 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

فيستون كالالا مايلي بيراميدز 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

على فوزي مودرن سبورت 3 أهداف

حسام حسن سموحة 3 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف

وانطلقت منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد، والمقرر إقامتها على مدار 3 أيام.

وانطلقت منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد، والمقرر إقامتها على مدار 3 أيام.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الاتحاد السكندري 1-0 الإسماعيلي (انتهت)

طلائع الجيش 0-0 فاركو (انتهت)

الأهلي 2-2 بيراميدز (انتهت)

غزل المحلة 0-1 سيراميكا كليوباترا (انتهت)

الاثنين 27 يناير

الزمالك ضد الجونة - 4 مساءً

المصري البورسعيدي ضد إنبي - 7 مساءً

حرس الحدود ضد مودرن سبورت - 7 مساءً



الثلاثاء 28 يناير

البنك الأهلي ضد بتروجيت - 4 مساءً

سموحة ضد زد اف سي - 7 مساءً

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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