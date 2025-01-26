أخبار مصر اليوم، مستجدات إعادة هيكلة منظومة الدعم،موعد صرف معاشات فبراير 2025،وظائف جديدة بوزارة النقل، طوارئ بالموانئ وقناة السويس بسبب حالة الطقس

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

إضافة واستبعاد، مستجدات إعادة هيكلة منظومة الدعم

تناول اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين.





طوارئ بالموانئ وقناة السويس بسبب حالة الطقس

أعلن قطاع النقل البحري، العمل بخطط الطوارئ لمواجهة طقس غد الاثنين وعدم استقرار الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج، الأمر الذى يهدد سلامة الملاحة بالموانئ حسب توقعات الأرصاد الجوية.







الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

موعد صرف معاشات فبراير2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة

يزداد البحث من قبل أصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة وذلك بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية الأخير بشأن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى للمعاش والمقرر تطبيقه خلال يناير الماضي من العام الجاري





المسلماني يكشف لـ مدبولي تفاصيل مشروع تطوير إذاعة صوت العرب

أكد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود رؤية شاملة لتطوير إذاعة "صوت العرب"، بهدف الحفاظ على مكانتها التاريخية التي حظيت بها على مدار عقود طويلة.





التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بقطاع النقل النهري، التفاصيل الكاملة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل لتعيين (10) في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الآتية: (مهندس إنشاءات مدنية ثالث – مهندس كهرباء ثالث - مهندس ميكانيكا ثالث).



وعدد (53) في وظائف بالمسميات الوظيفية الاَتية: (فني ميكانيكا رابع - فني تشغيل رابع – فني إنشاءات رابع – فني كهرباء رابع) وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بقطاع النقل البحري، اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة قطاع النقل البحري واللوجيستيات التابع لوزارة النقل لتعيين (6) فى وظيفة باحث شئون هندسية ثالث وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.





كيف نجحت مصر في القضاء على التهاب الكبد B؟ وزارة الصحة توضح

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن جهود مصر في مكافحة فيروس الكبد B.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن فيروس التهاب الكبد B يصيب الكبد وينتقل للإنسان عن طريق سوائل الجسم سواء الدم أو لبن الأم وكذلك يمكن أن ينتقل للطفل خلال الولادة.

المسلماني: إطلاق بودكاست ماسبيرو عقب شهر رمضان

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة ومناقشة جهود تطوير الإعلام الوطني.





هل يتألم أطفال غزة وهم يستشهدون؟ ولماذا يسمح الله بمعاناتهم؟ شيخ الأزهر يجيب بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بـمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزواره كتاب "الأطفال يسألون الإمام.. الجزء الثاني"، يشتمل على إجابات لـ ٣١ سؤالا للأطفال، يجيب عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من إصدارات سلسلة كتاب "نور".





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