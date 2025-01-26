الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

ناصر منسي بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

ترتيب هدافي الدوري المصري، احتفظ  ناصر منسي لاعب الزمالك بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد إنتهاء اليوم من الجولة العاشرة وقمة الأهلي وبيراميدز التي انتهت بالتعادل 2-2.

وغاب أقرب المنافسين لناصر منسي عن التسجيل في مباريات اليوم ليحافظ مهاجم الزمالك علي قمة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأبيض مع الجونة بالجولة ذاتها غدا الاثنين.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف
إمام عاشور الأهلي 4 أهداف
ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف
فيستون كالالا مايلي بيراميدز 4 أهداف
محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف
محمود عبد الحفيظ سيراميكا كليوباترا 4 أهداف
على فوزي مودرن سبورت 3 أهداف
حسام حسن سموحة 3 أهداف
عمرو ناصر فاركو 3 أهداف
جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف
صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف
أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف

وانطلقت منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد، والمقرر إقامتها على مدار 3 أيام.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الاتحاد السكندري  1-0 الإسماعيلي  (انتهت)
طلائع الجيش  0-0  فاركو  (انتهت)
الأهلي 2-2 بيراميدز   (انتهت)
غزل المحلة 0-0 سيراميكا كليوباترا  (انتهت)

الاثنين 27 يناير

الزمالك ضد الجونة    - 4 مساءً
المصري البورسعيدي  ضد إنبي     - 7 مساءً
حرس الحدود ضد مودرن سبورت  - 7 مساءً
 

الثلاثاء 28 يناير

البنك الأهلي ضد بتروجيت  - 4 مساءً   
سموحة ضد زد اف سي      - 7 مساءً

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

 

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