الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف النقل البحري 2025

يبحث العديد من الشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا عن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف النقل البحري لعام 2025 والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف النقل البحري لعام 2025

وعن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف النقل البحري لعام 2025 , وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة قطاع النقل البحري واللوجيستيات التابع لوزارة النقل لتعيين (6) فى وظيفة باحث شئون هندسية ثالث وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته.

ويتساءل العديد من الراغبين في التقديم حول الشروط والاوراق المطلوبة للتقديم لوظائف النقل البحري لعام 2025

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف النقل البحري لعام 2025

وحول الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف النقل البحري لعام 2025 , فان الشروط المطلوبة للتقديم تضمنت ما يلي:

_ يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

_ مستوى المؤهل:*مؤهل عال

_ مؤهل عال-مؤهل عال هندسي تخصص إتصالات

_ مؤهل عال هندسي تخصص كهرباء حاسبات

_ مؤهل عال هندسي تخصص (اتصالات، كهرباء حاسبات)

_ ألا يقل عن جيد

المستندات المطلوبة لوظائف النقل البحري لعام 2025

وعن المستندات المطلوبة للوظائف المعلن عنها تتضمن ما يلي:

_ الرقم القومي

_ المؤهل الدراسي

_ المؤهل الأعلى إن وجد

_ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

_ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

_ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

_ إيصال الإيداع البنكي

_كارنيه نقابة المهندسين

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.



- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ في الفترة من 13 حتى 26 فبراير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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