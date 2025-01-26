التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بقطاع النقل البحري، اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة قطاع النقل البحري واللوجيستيات التابع لوزارة النقل لتعيين (6) فى وظيفة باحث شئون هندسية ثالث وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ في الفترة من 13 حتى 26 فبراير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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