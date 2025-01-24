الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

رونالدو يغيب عن تدريبات النصر قبل مواجهة الفتح

رونالدو
رونالدو

 غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تدريبات الفريق، استعدادًا لمباراة الفتح القادمة.

ويستعد النصر لاستضافة نظيره الفتح يوم الأحد المقبل، على ملعب "الأول بارك"، في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

ولم تكشف صحيفة "الميدان اليوم" السعودية في تقريرها، عن السبب وراء غياب رونالدو عن التدريبات، مما أثار تساؤلات حول حالته البدنية أو إن كان هناك أي ظروف خاصة.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 32 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن المتصدر الهلال، بينما أتي الفتح في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

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