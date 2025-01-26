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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن روبين أموريم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، وماركو سيلفا مدرب فولهام تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما بعد قليل على ملعب "كرافين كوتاج"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 في بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانتشستر يونايتد أمام فولهام 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير.

في خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، دييجو دالوت.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أمادو ديالو، جوشوا زيركزي.

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تشكيل فولهام أمام مانشستر يونايتد 

فيما يبدأ فولهام كالتالي:"

Line-up: leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson (C), Berge, Lukić, Wilson, Smith Rowe, Iwobi, Raúl. Subs: Benda, Diop, Cuenca, Reed, Cairney, Andreas, King, Adama, Muniz.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد فولهام في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

 

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