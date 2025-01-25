السبت 25 يناير 2025
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رياضة

مانشستر يونايتد يعلن رحيل مهاجمه إلى ريال بيتيس الإسباني

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا، مساء اليوم السبت، عن رحيل أحد نجوم الفريق لصفوف ريال بيتيس الإسباني.

مانشستر يونايتد يعلن انتقال أنتوني إلى ريال بيتيس 

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "سيقضي البرازيلي أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد بقية الموسم في إسبانيا، بشرط الحصول على التصريح الدولي".

وأضاف: "أكمل الدولي البرازيلي انتقاله على سبيل الإعارة إلى ريال بيتيس الإسباني".

ويحتل فريق مانويل بيليجريني حاليًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الليجا، ولا يزال يشارك في دوري المؤتمرات الأوروبي.

وانضم أنتوني إلى مانشستر يونايتد، قادمًا من أياكس في عام 2022، وسجل في أول 3 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك ضد آرسنال في أولد ترافورد.

وشارك أنتوني في 38 مباراة الموسم الماضي عندما فاز فريق المدرب إريك تين هاج بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

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