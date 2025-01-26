الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

مصرع طالبة إثر إصابتها بحالة اختناق داخل الحمام في الشروق

مصرع طالبة، فيتو
مصرع طالبة، فيتو

لقيت طالبة مصرعها إثر إصابتها بحالة اختناق بالبخار أثناء استحمامها فى مدينة الشروق وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طالبة إثر إصابتها بحالة اختناق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الشروق، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين مصرع طالبة تبلغ من العمر 13 سنة، إثر إصابتها بحالة اختناق بالبخار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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