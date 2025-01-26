نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف الطرق بمركز الصف (صور)

أجري ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمركز الصف حيث تفقد النائب أعمال الرصف بطريق ٢١ بنطاق قرية غمازة الصغرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الخطة الأستثمارية للتطوير والتوسعة بطريق الأتوستراد

كما تابع نائب محافظ الجيزة ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والتوسعة بطريق الأتوستراد بعرب أبو ساعد بطول ٣ كم بداية من طريق ٢١ في اتجاه ١٥ مايو تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق.

وجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



رافق نائب المحافظ العميد على عبدالله حامد رئيس مركز الصف، والمهندس خالد حسونه المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة ومنسق حياة كريمة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومسؤلي الشركات المنفذة للأعمال

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