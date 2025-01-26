وزير السياحة يبحث مع وزير ثقافة فنزويلا سبل تعزيز التعاون

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أرنستو بيياجاس بولخاك وزير الثقافة بجمهورية فنزويلا والوفد المرافق له وذلك خلال زيارته الحالية الرسمية لمصر، وذلك لبحث تعزيز وتنمية أطر التعاون بين البلدين في مجال الآثار وتعريف الشعبين المصري والفنزويلي بثقافة وحضارة كل منهما ولاسيما في ظل شغف الشعب الفنزويلي بالحضارة المصرية العريقة.

العلاقات المصرية الفنزويلية في المجالات المتعلقة بالاقتصاد

وحضر اللقاء، السفير ويلمر أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، وأنخيل إيريرا وزير مفوض بسفارة فنزويلا بالقاهرة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وتناول اللقاء التأكيد على علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين مصر وفنزويلا وما تشهده من احترام وتعاون متبادل في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

التعاون في مجالات المتاحف وترميم الآثار والحفاظ عليها

كما تم مناقشة إمكانية التعاون في مجالات المتاحف وترميم الآثار والحفاظ عليها، حيث أعرب وزير الثقافة الفنزويلي عن رغبة حكومته في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد، رحب شريف فتحي بذلك معربًا عن استعداد الوزارة للتعاون من خلال تنظيم برامج تدريبية للآثاريين بجمهورية فنزويلا في مصر أو في فنزويلا.



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