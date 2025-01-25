وزير السياحة: إضافة 235 كابينة فندق عائم خلال 2024

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أنه تم إضافة 15 فندق عائم بطاقة فندقية 235 كابينة خلال 2024، وذلك ضمن خطوات الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج.

حركة السياحة الوافدة لمصر خلال 2024

وأوضح شريف فتحي، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة عام 2024 حقق رقما قياسيا جديدا بالوصول الي 15.750 مليون سائح بنسبة زيادة 6% عن العام السابق ما يؤكد على أمن وأمان المقصد السياحي المصري، مستعرضًا أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأشار إلي أن الوزارة تبذل جهودا لتحقيق الاستدامة في مجال السياحة وتحويل قطاع السياحة في مصر إلى قطاع صديق للبيئة، مشيرا إلى أن 41% من المنشآت الفندقية و30% من مراكز الغوص في مصر تطبق اشتراطات الممارسات الخضراء.

وتابع أن الوزارة تعمل علي استنباط مجموعة من المنتجات والأنماط السياحية التي يقدمها المقصد السياحي المصري لزائريه والتي تنوعت ما بين سياحة ثقافية وصحراوية وشاطئية ودينية واستشفائية ومغامرات وغيرها، هذا بالإضافة إلى الإشارة إلى التجارب السياحية المتنوعة منها زيارة المتحف المصري الكبير الذي يشهد حاليًا تشغيلًا تجريبيًا ويقدم تجربة سياحية استثنائية، ومنطقة أهرامات الجيزة والتي سيتم الافتتاح الكامل لمشروع تطوير الخدمات بها قريبًا، وزيارة مدينتي الأقصر وأسوان والاستمتاع بما بهما من آثار عريقة هذا إلى جانب الأنشطة السياحية المتعددة من غطس وأنشطة بحرية بالبحر الأحمر، والتخييم بالصحراء البيضاء وزيارة واحة سيوة، ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة والتي استقبلت خلال موسم الصيف الماضي 106 جنسية من مختلف دول العالم.

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