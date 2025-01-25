السبت 25 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير السياحة: اهتمام إعلامي واسع بالمتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه

لقاءات وزير السياحة
لقاءات وزير السياحة والآثار مع وسائل الإعلام الإسبانية
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 اختتم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد بعقد عدة لقاءات إعلامية مع ممثلي أهم الصحف الإسبانية من بينها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، وEuropa press، وLadevi، وABC، وCinco dias - El Pais، وHosteltur، وذلك خلال مشاركته في المعرض السياحي الدولي المقام بالعاصمة الإسبانية مدرير.

 

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

 وسلطت هذه اللقاءات الضوء على الاهتمام الإعلامي الكبير من قِبل العديد من الصحف الإسبانية بالمتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه، حيث تسأل ممثلوها عن موعد افتتاحه وعدد زائريه ولاسيما في ظل ما يشهده حاليًا من تشغيل تجريبي لعدد من الأماكن به حيث أشار السيد الوزير إلى ما يشهده المتحف من توافد العديد من الزائرين المصريين والسائحين لزيارة الأماكن المسموح زيارتها.

 

كما أوضح أن  المتحف المصري الكبير سيقدم بعد افتتاحه بشكل كامل تجربة سياحية ثرية ومختلفة للزائرين وسيساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر ولاسيما المهتمين بمنتج السياحة الثقافية وزيادة عدد الليالي السياحية بها.

كما أكد شريف فتحي خلال هذه اللقاءات على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من أمن وأمان وسلامة واستقرار الأوضاع به وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 الذي شهد نمو في أعداد السائحين الوافدين إليها بلغ 15.750 مليون سائح، لافتًا إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في هذه الحركة بنسبة 6 % خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

 

شغف واهتمام السائح الإسباني بزيارة المقصد السياحي المصري

 وخلال هذه اللقاءات، أكد ممثلو الصحف الإسبانية على شغف واهتمام السائح الإسباني بزيارة المقصد المصري ولاسيما لزيارة المقاصد الثقافية والدينية بها مثل مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ومدينة سانت كاترين حيث منطقة التجلي الأعظم.

وفي تساؤل عن تشجيع الاستثمار الفندقي في مصر، أوضح السيد الوزير أنه يوجد بمصر العديد من فرص الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي، لافتًا إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الإطار.

كما أشار إلى أنه يتم العمل على زيادة مقاعد الطيران لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما المستهدفة.

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