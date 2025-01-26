الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

لخدمة 20 ألف أسرة، وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات أسبوع الخير بالأسمرات

صندوق تحيا مصر،فيتو
صندوق تحيا مصر،فيتو

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في  فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي مدينة الأسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة  لدعم قطاع غزة، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، واللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، وعدد من المحافظين، والسفراء، والمسئولين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.

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مدبولي يشهد إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين

 

واقيمت الفعاليتين بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات، من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبيت الزكاة والصدقات المصري وبنك الطعام المصري والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة الخيرية.

حيث تتضمن القافلة الأولي لصندوق تحيا مصر "أسبوع الخير " خدمة حوالي 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمدينة الأسمرات.

أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهل غزة

 

كما تتضمن القافلة الثانية لـ"صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة من حي الأسمرات، تتألف من 305 شاحنات "تريلا" تحمل على متنها أكثر من 4200 طن من المساعدات، و11 سيارة إسعاف، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"؛ وذلك من أجل دعم قطاع غزة بعد قرار وقف الحرب، إيمانًا بقيم التآخي والتكافل، وتحملًا لمسئوليتنا الإنسانية في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وخلال الفعاليات، شاركت الدكتورة منال عوض، في تفقد الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفعاليات أسبوع الخير في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ودعم ذوي الهمم، والتي شملت تفقد الهدايا المقدمة للعرائس الأولى بالرعاية،  والأنشطة الخاصة بذوي الهمم، وعددا من نماذج لمحتويات قافلة أسبوع الخير، ومعرض الحرف اليدوية، وملتقى توظيف الشباب، والقافلة الطبية، ومعرض الكساء، بجانب تفقد مكونات القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة.

وأعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي الأسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة   لدعم قطاع غزة، وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير  لكل من ساهم في تنظيم وإنجاز الفعاليتين لخدمة أبناء الشعب المصري من الأسر الاولي بالرعاية وكذا أبناء الشعب الفلسطيني.

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