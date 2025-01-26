بعد اعتذار شيرين حمدي، المحمدي مشرفا على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بإسناد الإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير للدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.
إسناد الإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير للدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير
كما قرر الوزير محمد عبد اللطيف تعيين شيرين حمدي مستشارا للوزير للمعاهد القومية، كما قرر أيضا تعيين الدكتور مدحت هلال مستشارا للوزير للتطوير الإداري.
تعيين شيرين حمدي مستشارا للمعاهد القومية
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتذار شيرين حمدي عن منصبها كمستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
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