الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد صرف معاشات فبراير2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 , فيتو
ads

يزداد البحث من قبل أصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة وذلك بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية الأخير بشأن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى للمعاش والمقرر تطبيقه خلال يناير الماضي من العام الجاري


و تستعرض فيتو خلال السطور التالية موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر فبراير 2025 يبدأ من 1 فبراير 2025، ويستمر حتى نهاية شهر فبراير 2025.

 

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة

 

وحول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، أقر بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم يوم الاثنين 1 يناير المقبل 2025.

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي 

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط  هــنــا.

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة , فيتو 
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة , فيتو 

أماكن صرف المعاشات  

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات من الجهات التالية:

-ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

-جميع منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

-كافة المحافظ الإلكترونية.

ويتاح للفرد الحصول على المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك. 

كما يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

 

وبشان موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة , أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تصريحات سابقة عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

 

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيرًا علي أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارة تعديل الأجور على وسيط إلكتروني "أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري" تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعين لها إعتباراُ من 1 /1/ 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة اصحاب المعاشات الحصول على المعاش هيئة التأمينات الإجتماعية صرف معاشات شهر يناير 2025 معاشات شهر فبراير منافذ شركة فوري

مواد متعلقة

التضامن: عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية 755 سيدة

التضامن تنظم يوما رياضيا لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج

لأول مرة.. التضامن والمجالس القومية يجتمعون خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بجنيف

التضامن تطلق حملة "أصحابي" لمواجهة العنف بين الأطفال
ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

بهدفي ربيعة وجراديشار، الأهلي يتعادل مع بيراميدز في دقيقتين (صور)

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

قرينة السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

بعد الفوز على كاب فيردي، مصر تواجه فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لـ اليد

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

منوعات

المزيد

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقما قياسيا جديدا

المزيد

خدمات

المزيد

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

عالم أزهري: من ينكر الإسراء يخرج عن دائرة الإيمان (فيديو)

الأدعية المأثورة في ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية