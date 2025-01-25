السبت 25 يناير 2025
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ضبط 17 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالجيزة

ضبط 17 طن مواد غذائية
ضبط 17 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية باستمرار التعاون بين الإدارات التموينية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدي لمحاولات تداول السلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
 

تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي نتائج جهود مديرية التموين خلال شهر باجتماع المجلس التنفيذي حيث أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية عن ضبط ١٧ طن مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير ٢٤٣٩ محضر تمويني بأحياء العجوزة وجنوب والدقي والهرم وامبابة والمنيرة و٦ اكتوبر ومراكز اوسيم وابو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف. 
 

مخالفات تموينية في مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن والمستودعات 

وأشار محافظ الجيزة ان المحاضر تنوعت ما بين ١٨٧٢ مخالفة تموينية في مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن والمستودعات، وتحرير ١٥ محضر لمستودعات البوتاجاز لعدم الالتزام ببيع المنتجات بالأسعار المعلنة والتصرف في المقررات والحصص التموينية و٨٩ محضر للبدالين التموينين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية لعدم الإلتزام بصرف المقررات التموينية للمواطنين وتجميع بطاقات صرف مدعمه و٤٦٣ محضر خلال الحملات التفتيشية علي الأسواق والمحال العامة لعدم الإعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر.
وأوضح تقرير مديرية التموين بمحافظة الجيزة انه في مجال التفتيش والرقابة علي الأسواق والمحال العامة تم ضبط ٦ طن و٩٢٥ كجم أرز بلدي وبسمتي ومكرونة وسكر وزيت مجهولة المصدر وضبط ٣ طن فول صويا  .
 

وفي مجال التفتيش علي المخابز البلدية والسياحية ولضمان وصول الدعم لمستحقيه تمكنت الحملات من ضبط ٥ طن و٤٤٠ كجم دقيق بلدي مدعم بمخبز سياحي ودقيق فاخر وردة ناعمة.
 

كما تمكنت الحملات من ضبط ٣٠ ك تمور، وضبط ٥٤٠ ك ملح طعام، ١٩٠ ك طحينة،  و٢١٦ قطعة كيك منتهية الصلاحية، و١٥٠ ك جبنة موتزاريلا، و٤١٢ ك مصنعات لحوم ودواجن، و٤٧٥ ك عدس و١٤٠ ك توابل و١١٤٤ سجائر مجهولة  المصدر. 
 

وفي مجال التفتيش علي مستودعات البوتاجاز تم ضبط ١٦ أسطوانة بوتاجاز منزلي بالهرم والمنيرة و٦ أكتوبر وفي مجال البدال التمويني تم ضبط ٣٨٩ بطاقة تموينية صرف مدعمه بالحوامدية والبدرشين والعياط.

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المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الحملات الرقابية المفاجئة بدالين التموين سجائر مجهوله المصدر محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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