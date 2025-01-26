القبض على قائدى سيارتين لأداء حركات استعراضيه بأكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية بمدينة 6 أكتوبر، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

حركات استعراضية وجلوس شخص خارج النافذة بأكتوبر

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.. متضمنًا قيام قائدا سيارتين ملاكى بأداء حركات استعراضية حال سيرهما بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وجلوس شخص خارج نافذة السيارة الأولى معرضين سلامتهم والآخرين للخطر.



وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

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