طلائع الجيش وفاركو يتعادلان سلبيا في الدوري المصري

الدوري المصري، تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره فاركو سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة، في افتتاح مباريات الجولة الـ10 بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

تشكيل طلائع الجيش ضد فاركو

في حراسة المرمي: محمد شعبان

في خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا- خالد سطوحي- محمد فتح الله - أحمد متعب

في خط الوسط: علي حمدي- حامد الجابري- إسلام محارب- يسري وحيد - كريم طارق

في خط الهجوم: جودوين شيكا.

تشكيل فاركو ضد طلائع الجيش

في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

في خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – جابر كامل.

في خط الوسط: إينوك بينجامين – محمود جهاد – محمود عماد.

في خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – محمد فخري.

طلائع الجيش وفاركو في الدوري الممتاز

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ12 برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يأتي فاركو في المركز الـ 11 بنفس الرصيد من النقاط.

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