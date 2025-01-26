تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود داخل فندق بمنطقة الهرم.

السيطرة على حريق بالهرم



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فندق بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت سيارتى إطفاء الى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق، واخماده وتبين نشوب فى احد الغرف داخل فندق دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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