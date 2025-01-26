الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة بتهمة طمس لوحاتها المعدنية بمصر القديمة

متهم
متهم

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.
 

القبض على قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية فى مصر القديمة 

 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن  قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية بوضع شريط لاصق حال سيره بنفق الملك الصالح بمصر القديمة بالقاهرة.
 

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وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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