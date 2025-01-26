الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

تحرير أكثر من 44 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملة مرورية
حملة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

تحرير  أكثر من 44 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 44 ألفا و171 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 28 ألفا و842 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و943 مخالفة السير بدون تراخيص، و27 مخالفات موقف عشوائي، و1325 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و18 مخالفة لشروط التراخيص و22 مخالفة دراجة نارية.

 

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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