محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد بحي العجمي

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية لتفقد "سوق اليوم الواحد" بمنطقة أبو يوسف بنطاق حي العجمي، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة إقامة "سوق اليوم الواحد" على مستوى الأحياء، تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وتفقد محافظ الإسكندرية أقسام السوق الذي يقام مدار يومي السبت والأحد وسط إقبال كبير من المواطنين، ويضم 24 باكية على مساحة 300 متر، حيث يتم بيع أنواع مختلفة من المنتجات والسلع الأساسية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن نظيرتها في الأسواق الأخرى.

كما تفقد الخدمات المجانية التي يتم تقديمها لرواد السوق من خدمات صحية في إطار مبادرة 100 مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات مرافق تابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية بواسطة السيارات التكنولوجية المتنقلة.

وحرص محافظ الإسكندرية على الاطمئنان من رواد السوق عن مدى رضاهم عن مدى جودة وتوافر المنتجات والسلع بمقارنتها بالأسعار المعروضة. كما استمع إلى عدد من الشكاوى ومطالب المواطنين، موجها رئيس الحي والجهات المختصة بالتعامل الفوري مع تلك الشكاوى.

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