انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية، وهذا موعد إعلان النتيجة

أعلنت المنطقة الأزهرية بالقليوبية،الثلاثاء المقبل انتهاء تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية ويتم اعلان نتيجة الشهادية الإعدادية بالقليوبية 2025 الأزهرية .

تصحيح الشهادة الابتدائية بالقليوبية الأزهرية

فيما تفقد اليوم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية أعمال وحجرات مركز تصحيح الشهادة الابتدائية بالقليوبية الأزهرية الذى يعمل بمبنى معهد فتيات بنها الإعدادى الثانوى النموذجي ويضم المركز ١٥ حجرة بها لجان تقدير درجات ٩ مواد تشمل اللغة العربية والقرآن الكريم والتربية الإسلامية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية والعلوم وتكنولوجيا المعلومات ويتابع أعمال التصحيح للابتدائية الدكتور محمد فخرى مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب خالد سعد رئيس المركز ووليد القاضى القائم بعمل مدير التعليم الابتدائي عادل السيد مدير التعليم الثانوى والشيخ مصطفى عبد التواب مدير التعليم النوعى وعدد من مديرى المراحل والموجهين والأستاذ عبد الفتاح بهى،طارق الهمشرى مساعدا رئيس مركز التصحيح وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أن أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية تنتهى غدا الاثنين.

تصحيح الشهادة الاعدادية بالقليوبية الازهرية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أن مركز تصحيح الشهادة الاعدادية بالقليوبية يعمل بمبنى معهدى بنها الاعدادى الثانوى بنين العادى والنموذجى ويتم تقدير جميع مواد الشهادة الاعدادية العربية والشرعية والثقافية والأعمال منتظمة وبصورة طيبة وتنتهى أعمال تصحيح الشهادة الاعدادية بعد غد الثلاثاء يتابع أعمال المركز الشيخ عبد الموجود دسوقي مدير عام العلوم الشرعية والعربية والشيخ حسين قايد مدير التعليم الإعدادي والأستاذ ماهر عبد الحق مدير إدارة الامتحانات والأستاذ ماهر مرضى رئيس مركز تصحيح الشهادة الاعدادية ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد

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