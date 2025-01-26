سقوط سور بلكونة من الطابق الأخير بأحد العقارات في بنها

شهدت منطقة أبراج الزهور بمدينة بنها بـالقليوبية سقوط سور بلكونة من الطابق الأخير في إحدى العمارات على سيارتين ملاكى تقف أسفل العمارة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بهما، ولم تقع أي خسائر بشرية وانتقلت الأجهزة الأمنية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سور بلكونة انهيار سور بلكونة بالقليوبية

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط سور بلكونة انهيار سور بلكونة بمنطقة أبراج الزهور ببنها على سيارتين دون وقوع إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين انهيار سور بلكونة بمنطقة الفلل على سيارتين مما تسبب في احداث عدة تلفيات بيهما دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.