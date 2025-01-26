الأحد 26 يناير 2025
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سقوط سور بلكونة من الطابق الأخير بأحد العقارات في بنها

سقوط بلكونه ببنها،فيتو
سقوط بلكونه ببنها،فيتو

شهدت منطقة أبراج الزهور بمدينة بنها بـالقليوبية سقوط سور بلكونة من الطابق الأخير في إحدى العمارات على سيارتين ملاكى تقف أسفل العمارة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بهما، ولم تقع أي خسائر بشرية وانتقلت الأجهزة الأمنية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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سور بلكونة انهيار سور بلكونة  بالقليوبية
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط سور بلكونة انهيار سور بلكونة بمنطقة أبراج الزهور ببنها على سيارتين دون وقوع إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين انهيار سور بلكونة بمنطقة الفلل على سيارتين مما تسبب في احداث عدة تلفيات بيهما دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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مديرية أمن القليوبية القليوبية بنها

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